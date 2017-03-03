三星少主李在鎔涉賄 法院9日開庭

南韓法院今天指出，9日將就三星集團（Samsung Group）少主李在鎔所面臨的賄賂指控首度開庭。本案是撼動南韓全國的1宗貪腐醜聞其中一環。

路透社報導，48歲的李在鎔是南韓最大企業集團的第3代領導人。獨立檢察組2月28日起訴內容包括，他承諾對總統朴槿惠閨蜜崔順實支付430億韓元（3724萬美元）。（譯者：中央社何宏儒）1060303

(中央社)