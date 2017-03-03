毛小孩樂園 竹縣建首座寵物運動公園
新竹縣竹東鎮多了一座專供狗狗們玩樂的寵物公園，內有迷宮、跨欄與沙坑等設施，不少飼主開心直呼超棒，更讓「汪星人」玩到不想回家。
竹東鎮頭前溪河濱生態公園占地廣闊，風景秀麗、綠樹成蔭，不少民眾都會到此散步、慢跑運動，也有不少飼主會帶著寶貝寵物一同到此休憩，是愛好自然生態之旅的景點首選。
近日有許多養狗的飼主發現，河濱公園多了一處專屬寵物的樂園，迫不及待讓毛小孩搶先「試用」；他們分享，以前只能牽著狗狗在步道上散步，或是讓他們在河濱公園的草坪上奔跑，但有了這個專屬牠們的運動公園，能夠穿梭在各項設施中玩耍，感覺相當開心，甚至玩到不想回家。
竹東鎮公所表示，這座「寵物運動公園」佔地1200平方公尺，內包含專為毛小孩設計的遊樂設施，如狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、遊戲沙坑、地洞、跨欄等。
另外，公園也依大型犬、小型犬劃分為2區，讓小狗飼主可以放心讓「毛小孩」在裡面活動，不必擔心出現「大狗欺負小狗」的狀況；另也在現場設置「遛狗不留便」宣導立牌及狗便清潔箱，減少河濱公園的狗便污染，提升整體環境整潔。
竹東鎮「寵物運動公園」將於明天正式啟用，新竹縣長邱鏡淳、竹東鎮長徐兆璋和地方各界，今天帶著可愛狗狗一同在「PET PARK」的地標前亮相，並邀請全國的民眾帶著你的毛小孩，到山光水色、春櫻初綻的河濱公園散步，並讓毛小孩在專屬的活動空間玩耍。
邱鏡淳表示，近年養寵物的人越來越多，許多民眾帶「毛小孩」到河濱公園運動的比例增加，藉由寵物公園的設置，建立人與毛小孩的情誼，讓愛狗人士擁有一個舒適的休閒環境互相交流，更讓狗狗們也能多一個空間享受交朋友的好時光。
徐兆璋表示，希望藉由寵物公園設置，讓河濱公園設施更加友善，飼主跟寵物共享優質的環境，同時也感謝「皮卡丘寵物店」認養寵物公園，明天落成啟用活動也將舉辦「毛小孩造型選美比賽」，要民眾一起到場同樂。1060303
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範