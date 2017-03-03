毛小孩樂園 竹縣建首座寵物運動公園

新竹縣竹東鎮多了一座專供狗狗們玩樂的寵物公園，內有迷宮、跨欄與沙坑等設施，不少飼主開心直呼超棒，更讓「汪星人」玩到不想回家。

竹東鎮頭前溪河濱生態公園占地廣闊，風景秀麗、綠樹成蔭，不少民眾都會到此散步、慢跑運動，也有不少飼主會帶著寶貝寵物一同到此休憩，是愛好自然生態之旅的景點首選。

近日有許多養狗的飼主發現，河濱公園多了一處專屬寵物的樂園，迫不及待讓毛小孩搶先「試用」；他們分享，以前只能牽著狗狗在步道上散步，或是讓他們在河濱公園的草坪上奔跑，但有了這個專屬牠們的運動公園，能夠穿梭在各項設施中玩耍，感覺相當開心，甚至玩到不想回家。

竹東鎮公所表示，這座「寵物運動公園」佔地1200平方公尺，內包含專為毛小孩設計的遊樂設施，如狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、遊戲沙坑、地洞、跨欄等。

另外，公園也依大型犬、小型犬劃分為2區，讓小狗飼主可以放心讓「毛小孩」在裡面活動，不必擔心出現「大狗欺負小狗」的狀況；另也在現場設置「遛狗不留便」宣導立牌及狗便清潔箱，減少河濱公園的狗便污染，提升整體環境整潔。

竹東鎮「寵物運動公園」將於明天正式啟用，新竹縣長邱鏡淳、竹東鎮長徐兆璋和地方各界，今天帶著可愛狗狗一同在「PET PARK」的地標前亮相，並邀請全國的民眾帶著你的毛小孩，到山光水色、春櫻初綻的河濱公園散步，並讓毛小孩在專屬的活動空間玩耍。

邱鏡淳表示，近年養寵物的人越來越多，許多民眾帶「毛小孩」到河濱公園運動的比例增加，藉由寵物公園的設置，建立人與毛小孩的情誼，讓愛狗人士擁有一個舒適的休閒環境互相交流，更讓狗狗們也能多一個空間享受交朋友的好時光。

徐兆璋表示，希望藉由寵物公園設置，讓河濱公園設施更加友善，飼主跟寵物共享優質的環境，同時也感謝「皮卡丘寵物店」認養寵物公園，明天落成啟用活動也將舉辦「毛小孩造型選美比賽」，要民眾一起到場同樂。1060303

(中央社)