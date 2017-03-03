教育部字典認可尷尬讀音「監介」網友：好尷尬
中文博大精深，有許多字常被人讀錯，久了可能發生「約定俗成」的一起念錯現象。然而，最近有人在教育部重編國語辭典修訂本中發現，「尷尬」2個字，讀音竟然還有「ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ」這個用法，大多數網友都以為是字典搞錯了，沒想到「尷尬」讀「監介」是真有緣故的。
臉書「出版魯蛇碎碎念」，近日貼出教育部重編國語辭典修訂本的截圖，發現尷尬「ㄍㄢ ㄍㄚˋ」的注音多了「ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ」，網友們都以為教育部搞錯了，沒想到是真的。
根據國家教育研究院第62期的電子報指出，教育部《重編國語辭典修訂版》「尷尬」之音讀，收錄有二：「ㄍㄢ ㄍㄚˋ」又音「ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ」。《重編國語辭典修訂本》係歷史語言辭典，以保存文獻資料、詞語使用歷程為編輯立場，兼收現代及傳統音讀。「尷尬」之音讀「ㄍㄢ ㄍㄚˋ」與「ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ」皆為常用音讀，故《重編國語辭典修訂版》均予收錄，反映出該部辭典具備紀錄語言的功能，可藉該部辭典觀察到語言的演變與發展。
而且，根據《康熙字典》、《說文》等書籍紀載，「尷尬」本就是形聲字，「ㄍㄢ ㄍㄚˋ」的讀音其實是由「ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ」演變而來。「尷」原本寫作「尲」，以尣，兼聲；「尬」，从尣，介聲。所以，「ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ」其實並非字典搞錯，只是現在少用的讀音。
之前之前總統府春聯「自自冉冉」事件，讓網友以為教育部這次又是「積非成是」，紛紛留言「奸賊好尷尬啊」、「三隻小豬都可以是成語了」、「我以為是開玩笑的……剛剛一查居然是真的冏……」、「呃，其實就聲韻學來說，尷尬唸成監介並沒有問題，只是時間的不同」、「我的嘴巴合不起來了」。
(中時電子報)
文章來源：臉書「出版魯蛇碎碎念」
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