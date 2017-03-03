38婦女節 竹市安排專屬活動
為慶祝38婦女節，新竹市政府3月份，在婦女館舉辦「Women在一起，共享好時光」系列活動，安排「女力講座」、8場女性影展、還有「大聲說愛，#tag你最愛」，拍下最想說愛的女性照片，附上簡單文字說明，上傳社會處臉書，按讚前5名者將獲得專屬個人的禮物。
市長林智堅3日也響應「大聲說愛」活動，「#tag」他的最愛，帶來他去年教師節，與國中班導師任蘭英合照，他說，任蘭英當年剛到培英國中任教，因為還是菜鳥，常被男同學捉弄，甚至哭著跑出教室，但她不挫敗，反而努力找出解決方法，從老師身上，學會遇到瓶頸，必須鼓起勇氣面對困難，樂觀面對。
社會處指出，「Women在一起，共享好時光」婦女節系列活動，除有大聲說愛拍照上傳FB活動，8日在婦女館安排女力講座，邀請「我愛你學田市集」負責人劉昭儀與女性朋友對話，暢談女性如何勇敢追尋夢想，7日至16日則有「婦女沙發電影院」女性影展，以及烘焙、手作等各項豐富課程，
林智堅說，新竹市人口比例「女多於男」，43萬總人口裡，女性就占了50.51％，比男性多出近5000人，因此打造一系列婦女月活動，邀請女性朋友到婦女館享受專屬節日，同時鼓勵民眾拍下想說愛的女性照片，不限人像，勇敢把愛說出來，
(中時)
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