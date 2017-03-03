寶德吸金118億元 負責人落跑10員工遭判刑

台北市男子曾昭榮被控在6年前成立寶德資訊公司，以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票為餌，詐騙民眾118億多元，曾男偵審期間棄保潛逃遭通緝，幫助吸金的陳効亮等10名員工，今日遭高院依違反銀行法各判刑1年10月至12年不等，全案可上訴。

判決指出，曾男在2011年7月間以寶德公司等名義，對外宣稱有特殊管道可向承銷商提前圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市櫃股票，鼓吹民眾掏錢投資，還向民眾保證獲利模式，3年間總計吸金118億多元，被害人高達3000人次。

曾男被逮後獲100萬元交保，但他隨即棄保逃亡，台北地院將負責幫他招攬業務的被告陳効亮判刑12年、梁柱11年9月、姚柏丞11年6月、馮一 塵11年、蘇雅玲9年、林夢珍8年、杜嘉珊5年、劉人鳳4年6月等。

案經上訴，高院認為其中4名被告擔任集團行政助理，月薪僅2萬多元，並非核心幹部，將這4人各緩刑各3年到4年，須支付公庫15萬元到20萬元，其餘6名被告因是集團核心成員，仍維持北院判決，重判8年到12年不等刑期，並宣告沒收查扣的4.4億餘元贓款。

(中時)