花蓮噴漆蔣銅像學生自首 承諾一周內復原
花蓮壽豐鄉兩處蔣公銅像，228夜裡遭人以紅漆噴上「兇手」、「勿忘張七郎」等鮮紅大字，鄉長張懷文沉痛呼籲肇事者出面自首，勿再撕裂歷史傷痛，事發3天後，4名東華大學生今在校方陪同下前往鄉公所致歉，承諾將負責恢復銅像外觀，也盼歷史真相能夠獲得正視。
4名噴漆大學生今天在東華大學主秘、生輔組長等人陪同下，拜訪壽豐鄉長張懷文表達歉意並提出這次行動訴求，希望政府能還原歷史真相及釐清蔣介石在此事件的定位，對於「永懷領袖」四個字評價必須做出修正，透過責任釐清將真相公諸於世。
張懷文相當不認同學生用噴漆、破壞公物的方式表達訴求，她說，自己要稱228受難者張七郎一聲「叔公」，對受難遺族來說，那是一段家中都不願多談的傷痛記憶，希望學生「好好讀書」，不要因為一時衝動，在人生中留下污點。
張懷文表示，關於學生觸犯破壞公物罪，因為學生對噴漆行為誠心道歉認錯，也承諾會在一星期內將銅像污漬除去，她也願意給年輕人機會，不會提起告訴，但建議校方讓學生認養校內、外周邊環境，讓學生旺盛的精力有地方發揮，做公益並反省自己的衝動行為。
負責策劃行動的鄧同學說，對於銅像還原的責任，學生們責無旁貸，承諾絕對在一週內，會將噴漆清除乾淨。東華大學主秘古智雄表示，校方尊重每個學生的主張，學生在表達訴求上，可能未臻完善，校方將召開學務會議決定後續處置。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。