花蓮噴漆蔣銅像學生自首 承諾一周內復原

花蓮4名噴漆學生前往至鄉公所致歉，獲得鄉長張懷文原諒。（許家寧攝）

花蓮蔣銅像被學生噴上「兇手」，兩眼被噴成有如熊貓。（張祈攝）

花蓮鄉長張懷文（左1）接受學生道歉，讓事件和平落幕。（許家寧攝）

花蓮壽豐鄉兩處蔣公銅像，228夜裡遭人以紅漆噴上「兇手」、「勿忘張七郎」等鮮紅大字，鄉長張懷文沉痛呼籲肇事者出面自首，勿再撕裂歷史傷痛，事發3天後，4名東華大學生今在校方陪同下前往鄉公所致歉，承諾將負責恢復銅像外觀，也盼歷史真相能夠獲得正視。

4名噴漆大學生今天在東華大學主秘、生輔組長等人陪同下，拜訪壽豐鄉長張懷文表達歉意並提出這次行動訴求，希望政府能還原歷史真相及釐清蔣介石在此事件的定位，對於「永懷領袖」四個字評價必須做出修正，透過責任釐清將真相公諸於世。

張懷文相當不認同學生用噴漆、破壞公物的方式表達訴求，她說，自己要稱228受難者張七郎一聲「叔公」，對受難遺族來說，那是一段家中都不願多談的傷痛記憶，希望學生「好好讀書」，不要因為一時衝動，在人生中留下污點。

張懷文表示，關於學生觸犯破壞公物罪，因為學生對噴漆行為誠心道歉認錯，也承諾會在一星期內將銅像污漬除去，她也願意給年輕人機會，不會提起告訴，但建議校方讓學生認養校內、外周邊環境，讓學生旺盛的精力有地方發揮，做公益並反省自己的衝動行為。

負責策劃行動的鄧同學說，對於銅像還原的責任，學生們責無旁貸，承諾絕對在一週內，會將噴漆清除乾淨。東華大學主秘古智雄表示，校方尊重每個學生的主張，學生在表達訴求上，可能未臻完善，校方將召開學務會議決定後續處置。

(中時)