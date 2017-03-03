廉航新規 退機場服務費不得收手續費
廉航機票退費規定鬆綁，民航局擬修法，未來購買台灣出發的廉價航空機票，退桃園機場服務費可免收手續費，但航空公司仍可沒收票價。
廉價航空退票規定嚴格，若是旅客臨時要退票或是更改航班，得付高額手續費，常常面臨退票或改票比直接重新買一張機票還貴的狀況。
日前就有民眾向民航局投訴，台灣虎航可退桃園機場服務費新台幣500元，但手續費就超過千元，想退費還得倒貼。
對此，民航局近期擬增訂「出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法第3條第2項」規定，未來持用含機場服務費機票之旅客未出境，得自開票日起1年內向航空公司申請退費；航空公司應全額退還，且不得收取任何費用。
民航局空運組長韓振華舉例，若是搭乘台灣出發的廉價航空，機票金額3000元，其中內含500元機場服務費，那麼航空公司僅能沒收票價2500元，但不得收取額外退費的費用，不過這項規定只限台灣出發，外站則不受規範。
他補充，傳統航空退票作業都是按票面比例金額收取手續費，較不受影響，目前已經將增訂條文上報交通部，預計4月到6月會上路。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。