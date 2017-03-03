廉航新規 退機場服務費不得收手續費

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廉航機票退費規定鬆綁，民航局擬修法，未來購買台灣出發的廉價航空機票，退桃園機場服務費可免收手續費，但航空公司仍可沒收票價。

廉價航空退票規定嚴格，若是旅客臨時要退票或是更改航班，得付高額手續費，常常面臨退票或改票比直接重新買一張機票還貴的狀況。

日前就有民眾向民航局投訴，台灣虎航可退桃園機場服務費新台幣500元，但手續費就超過千元，想退費還得倒貼。

對此，民航局近期擬增訂「出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法第3條第2項」規定，未來持用含機場服務費機票之旅客未出境，得自開票日起1年內向航空公司申請退費；航空公司應全額退還，且不得收取任何費用。

民航局空運組長韓振華舉例，若是搭乘台灣出發的廉價航空，機票金額3000元，其中內含500元機場服務費，那麼航空公司僅能沒收票價2500元，但不得收取額外退費的費用，不過這項規定只限台灣出發，外站則不受規範。

他補充，傳統航空退票作業都是按票面比例金額收取手續費，較不受影響，目前已經將增訂條文上報交通部，預計4月到6月會上路。1060303

(中央社)