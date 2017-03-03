下屆恐少1席 高市立委盼審慎協商
中選會每10年重新檢討立委、直轄市及縣市議員選區變更，據人口試算，下屆高雄市立委選舉恐怕會少1席，藍綠立委受訪都盼中央審慎，行政和立法機關要協商。
中選會規劃辦理立委、直轄市、縣市議員選舉區檢討變更作業，將以2017年11月30日戶籍統計的人口數為準，可能在明年5月31日前，將選舉區變更案送交立法院同意，並在2019年1月31日前發布選舉區變更公告。
高市民進黨立委劉世芳指出，南北失衡的問題由來已久，北部因為資源多，人口磁吸，她說設籍和真正居住有落差；中選會說要檢討選區，她認為除了人口因素之外，也該考量土地面積或未來的增長，盼選區檢討不要影響南北資源的規劃，促行政和立法機關協商。
民進黨立委邱志偉也表示，不能光看人口數，土地面積也應該思考，他指出岡山和旗山區的合計面積已近2/3個高雄市，他盼中選會的檢討不能只以單一的法律問題來認定。
他說10年檢討一次未必有強制性，檢討也未必要調整，他希望行政和立法單位審慎協調。
國民黨立委黃昭順受訪表示，如果檢討後馬上要施行，時間太過倉促，她盼行政單位要慎行。
高雄市立委選區9個，共選區域立委9人。1060303
(中央社)
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