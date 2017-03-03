女模遭勒斃 宜蘭老家鄰居這麼說

陳姓外拍模特兒遭有多項前科的通緝犯程姓男子勒斃，死者位在宜蘭老家的鄰居得知噩耗，感到相當震驚。鄰居說，陳女長得漂亮、有禮貌；凶手惡質、手段凶殘、沒天良。

有多項前科的通緝犯程姓男子缺錢花用，透過女友以工作名義，約陳姓外拍模特兒到台北市南港區廢棄商場，勒斃陳姓女子並盜取財物，隨即與女友南下台中市某飯店，警方循線逮人。

「怎會發生這種事？」死者的鄰居們今天聽聞消息後，相當震驚，直說凶手惡質，手段凶殘，根本沒天良。

鄰居們表示，死者長得很漂亮、有禮貌；死者的母親曾在縣內某家醫院工作，已在2年前退休。1060303

(中央社)