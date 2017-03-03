林柏妤跳舞變樹懶 德馨練舞卻頻跑醫院

林柏妤秀舞姿。（民視提供）

高欣欣。（民視提供）

德馨。（民視提供）

孫綻。（民視提供）

紅毛（左）。（民視提供）

藝人林柏妤從主播台轉換跑道後，在演藝圈也繳出一張亮眼成績單，先是主持英文外景節目《Time for Taiwan》，跟著外景團隊一起上山下海，全程用英文主持也難不倒他，但近日她上民視節目《舞力全開》自爆為了練好國標舞，甚至在逛街時也在想舞步，聽到店內的音樂還會不由自主的跳起舞來，這麼辛苦的練習，還是被指導老師楊凱鈞虧，說她的舞姿像極了「樹懶」，讓她只能尷尬苦笑。

為了讓淘汰藝人有重返舞台、挑戰季冠軍的機會，節目中進行敗部復活賽，邀請積分落後的高欣欣、紅毛、德馨、林柏妤及孫綻再度回來挑戰，每位藝人為了搶進冠軍賽，無不卯足全力練習，其中紅毛在練舞期間，同時也軋歌仔戲檔期，因此為了把握時間，他甚至身著戲服在片場直接踩起舞步，逗趣模樣全被一旁的工作人員拍了下來。

一旁的指導老師邱凡席爆料，紅毛連她吃飯的時間都不放過，搶著要再多學一點，有一次剛好因外景緣故上課缺席，讓指導老師邱凡席可以吃到一頓熱騰騰的晚餐，「吃到熱便當時都落淚了」，讓一旁的主持人直呼紅毛實在是「太過分了」。

高欣欣這次要挑戰參賽以來下腰的最大幅度，她笑著表示，這個年紀還要下腰，簡直是強人所難，其實一開始這個動作是個意外，完全是指導老師黃楓洋連哄帶騙，她才願意嘗試這個動作，稍有不慎頭就會直接撞地板，堪稱是極大挑戰，除此之外，她跟著指導老師黃楓洋練舞，也讓她「獨立」許多，她表示，以往穿著高跟鞋跳舞，時常感覺重心不穩，常常下意識的要扶著舞伴，指導老師黃楓洋就表示「不要靠我，要靠自己」、「全天下的男人都不可靠」，讓高欣欣聽了突然頓悟，直呼國標原來還有這一層的「人生道理」。

本次參賽者中，年齡最小的孫綻，看似體力正值顛峰，然而他表示為了搶進冠軍賽，指導老師姚又齊也跟著拚了，先是每天練舞練到爆汗不談，甚至為了在有限的時間內矯正孫綻的舞姿，老師還用激將法表示「你就這樣醜醜的跳舞沒關係」，激發出他的鬥志；德馨當屬其中最坎坷的參賽者，她在錄影前半個月不幸重感冒，就連站著都有問題，練舞期間數次跑醫院看醫生、吊點滴，數個星期都無法練舞，在家休養，讓她心裡十分著急，然而她這次挑戰快節奏的捷舞，竟被KIMIKO大讚「相當融入舞蹈情緒」，讓德馨開心表示這真是「因禍得福」。

精彩內容鎖定3月4日民視舞蹈競技節目《舞力全開》。

(中時)