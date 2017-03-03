吳敦義：台灣目前統人沒能力 被統又不願意
兩岸統獨議題在台灣政壇向來敏感，而前總統馬英九近來於美國訪問時，提到台獨不會成功、統一可做為潛在選項，有媒體認為這番話對正處空前低潮的國民黨來說，不知是喜是憂；而曾擔任馬副手、也是藍營黨魁候選人的吳敦義今（3）日被問及相關話題時，直言無論統一或獨立，目前都還沒有條件能成立。
馬英九最近在紐約參加座談會時指出，台灣沒必要宣布獨立，況且這也不會成功，他認為台灣人民目前只有維持現狀、與中國大陸統一這兩個選擇；馬還表示台灣最好的生存方式，就是不分裂、保留統一的可能。
針對馬英九的說法，吳敦義不願多做回應，《自由時報》報導，吳僅強調自己的兩岸政策就是一中各表、九二共識；他覺得一國兩制，或是統一、獨立，都會在台海間掀起波濤，且目前的台灣，既沒有統一的能力，也不願意被統一。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。