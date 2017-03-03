吳敦義：台灣目前統人沒能力 被統又不願意

吳敦義認為，台灣不管是要獨立或統一，目前都沒有成立的條件。（中時資料照／黃力勉攝）

兩岸統獨議題在台灣政壇向來敏感，而前總統馬英九近來於美國訪問時，提到台獨不會成功、統一可做為潛在選項，有媒體認為這番話對正處空前低潮的國民黨來說，不知是喜是憂；而曾擔任馬副手、也是藍營黨魁候選人的吳敦義今（3）日被問及相關話題時，直言無論統一或獨立，目前都還沒有條件能成立。

馬英九最近在紐約參加座談會時指出，台灣沒必要宣布獨立，況且這也不會成功，他認為台灣人民目前只有維持現狀、與中國大陸統一這兩個選擇；馬還表示台灣最好的生存方式，就是不分裂、保留統一的可能。

針對馬英九的說法，吳敦義不願多做回應，《自由時報》報導，吳僅強調自己的兩岸政策就是一中各表、九二共識；他覺得一國兩制，或是統一、獨立，都會在台海間掀起波濤，且目前的台灣，既沒有統一的能力，也不願意被統一。

(中時電子報)