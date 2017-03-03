讓回家路不再艱辛！潘維剛：盼黨放寬復權機制
國民黨主席擬參選人潘維剛，3日上午在中央黨部召開記者會，表達六點訴求，盼黨員「讓回家的路不再艱辛」，並號召十萬黨員盡快恢復黨籍，潘維剛也在記者會上公布國民黨組織經營部電話，希望不清楚自己黨籍狀況的黨員可電洽詢問。
潘維剛的六項訴求分別為：一、請黨中央放寬黨籍恢復的繳款金額，一律以新入黨標準認定繳交200元即可恢復黨籍；二、建請盡快建立全國適用的繳費機制，如各地超商、金融機構；三、日前慨捐黨部2000元之黨員，應視為主動恢復黨籍，不應再追繳黨費；四、建請黨中央提供未回復黨籍的黨員名單，她將主動協助找回更多失聯黨員；五、請黨中央盡速建立完善的黨員黨籍查詢機制，主動公布查詢專線、設立專門服務窗口等，便於失聯黨員辦理黨籍恢復；六、呼籲更多具有黨籍卻尚未繳費的黨員盡快恢復黨權。
潘維剛表示，依她所知，目前有近60萬黨員具黨籍，但因尚未繳黨費所以沒有投票權。她跟基層黨員接觸過程中，發現只要黨部機制稍作調整，就可以讓更多黨員願意參與投票。她呼籲黨中央應該在3/31前調整機制，讓更多黨員可以回復黨權。
潘維剛也說，如果黨中央現在沒辦法做到，她當選後也一定會盡快放寬復權機制。潘維剛表示，上述訴求都已跟黨秘書長莫天虎溝通過，並希望讓這些訴求給更多人知道，也希望能喚起更多黨員盡快復權，共同參與改變國民黨的機會。
(旺報)
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