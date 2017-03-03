林子聰曬兒照 網友誇：兩個一大一小萌娃

林子聰抱兒子入鏡。（艾迪升提供）

滔滔十分可愛。（艾迪升提供）

集導演、演員及編劇身分於一身的林子聰，日前在微博曬出兩張兒子滔滔的萌照，照片中滔滔與爸爸穿著父子裝入鏡，笑得燦爛，模樣吸人眼球，網友們看了直誇可愛之外，還有人回應：「根本是兩個一大一小的可愛萌娃。」

林子聰前陣子與任達華合作的新戲在日前殺青，拍攝期間，他已經開始進行下一部新戲的前置作業，在忙碌的日子裡，林子聰不忘兩件重要事情，一是調養身體，二是陪伴家人，除了抓緊工作空餘時間運動養身，其他有空時間，他最享受的就是和剛滿週歲的兒子在一起。

林子聰說：「時間過得很快，兒子轉眼間就長大了，他天生愛笑，表情很豐富，也很會表達，每次要出門工作時，兒子都會對我做一個『爸爸不要走』的特萌表情，然後再搭配一點啜泣聲，讓我覺得好笑又心疼，會捨不得出門。」開玩笑表示，滔滔果然是我兒子，這麼小就有戲劇天分。

雖然工作行程滿檔，但林子聰特別重視孩子的啟蒙教育，現在已開始教滔滔認識英文字母，一起玩遊戲時，也會挑選能訓練手、眼協調的遊戲，林子聰說：「因為我很快就要開始拍新戲了，能教導孩子還有陪他玩樂的時間一分一秒的過去，不過在一起的每一秒我都相當珍惜。」

(中時)