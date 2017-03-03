2018再現女市長？ 陳菊：高雄願意給女性機會
民進黨高雄市長初選激烈，話題始終不間斷。今天高雄市長陳菊出席社會局婦女節《女人・女能》影展開展提及，市府一、二級女性首長、主管人數812位，佔總比例47%，「我們還是不夠滿意」。她認為，女性本身參與公共事務機會少，因此選擇任命女性，「高雄市願意給女性更多機會」，此言一出不禁令人聯想，是否意指2018高雄再現女市長。
有意參選高市長的立委劉世芳今天以一席亮眼桃色襯衫，搭配白色西裝外套亮相，相較平日「教官」形象，顯得親切、有朝氣，她緊鄰市長陳菊身旁，陪同出席婦女節活動。立委趙天麟也相當關心婦女權益親自與會。
陳菊致詞時提到，截至106年1月止，高雄市府一、二級女性主管達812人，相較前一年成長10%，雖然上從市長、副市長、社會局、教育局、勞工局、到副秘書長清一色都是女性，「我們還是不夠滿意」。
陳菊說，市府團隊專業能力是最重要考量，可見女性非常具有專業能力，而她身為女性市長，在面對同樣職位男、女性任命權時，通常會選擇女性。她認為，因為女性鮮少有機會參與公共事務，且承擔較大責任，「高雄市願意給女性更多機會」，讓高雄更公平、性別更平等，「相信大家都會支持我這麼做」。
陳菊此話，是否有絃外之音，暗指2018市長力挺「女性」出現？格外引發外界聯想。目前民進黨內有意角逐市長有5人，其中有3名女性分別為劉世芳、管碧玲、林岱樺。另兩人為陳其邁及趙天麟。
(中時)
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