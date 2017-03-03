兩岸簽署和平協議論壇》兩岸硝煙國際關注 學者：台過度樂觀

由中國時報與史記文化事業所共同舉辦的兩岸簽署和平協議論壇3日舉行，淡江大學國際研究學院院長王高成（左起）、史記文化事業社長周世雄、中國大陸研究學會會長楊開煌、史記文化事業董事長鄭旗生、前國安會秘書長胡為真、中國時報副社長張景為、政大國關中心美歐研究所所長吳東野、國民黨大陸事務部主任黃清賢等出席。（季志翔攝）

今早在由中時媒體集團與史記文化共同舉辦的「兩岸簽署和平協議論壇」，多名與會學者皆對未來的兩岸進展提出精闢的見解，但同時也對於台灣年輕一輩「過度樂觀」的狀態，感到憂心忡忡。本次論壇由前國安會秘書長胡為真與中國時報副社長張景為共同主持，邀請淡江大學國際研究學院王高成院長、史記文化事業周世雄社長、中國大陸研究學會楊開煌會長、史記文化事業鄭旗生董事長、政大國關中心美歐研究所長吳東野和國民黨大陸事務部主任黃清賢共同出席集思廣益。

吳東野在報告中指出，近期媒體不斷苦口婆心地勸告政府，全面否定九二共識是危險的舉動。亞太區域安全，在今年初德國慕尼黑召開的國際安全會議上著墨甚多，同時有許多國際專家認為，相較於南海，兩岸的衝突才是亞太真正的問題。吳所長認為，大陸對台雖不會無端動武，但「武統」始終是中共官方的選項之一，但從先前政大選研中心的問卷調查顯示，愈支持台獨的民眾，卻愈不認為兩岸會開啟戰端；縱使兩岸爆發軍事衝突，也相信美國會出兵協防。

政大國關中心美歐所所長吳東野。（圖/易繼中攝）

楊開煌則提醒在野的國民黨，歷史仍是未來國民黨應該重視的方向，民進黨能紀念二二八事件，為何國民黨不能？國民黨不要放棄歷史觀與歷史感，要思考如何用現代的方式或語言，讓年輕一代能更好理解。同時台灣的年輕一代真的不太對國際關注，在空間上，更無感於被逐漸邊緣化。更對於大陸的崛起忽視多時，無論在經濟、政治、政策層面皆然。面臨未來全球化時代，台灣將如何自處且如何適應，是一個非常重要的議題。

銘傳大學公共事務學系教授楊開煌。（圖/易繼中攝）

王高成則認為，台灣民眾的選擇還是希望兩岸和平。從現實層面而言，戰爭中沒有贏家，雙方都會受傷。然而未來的兩岸關係中，讓人最擔心的是，兩岸年輕人的「國家認同」愈來愈窄，台灣對於廣義的中華民國認同愈來愈少，而對岸的網路輿論導向，卻愈來愈有傾向「武統」的導向，未來當兩邊的民族主義認同愈來愈沒有交集時，恐怕造成更多更大的衝突與矛盾。

淡江大學國際研究學院院長王高成。（圖/易繼中攝）

國民黨大陸事務部主任黃清賢。（圖/易繼中攝）

黃清賢表示，從1949年以來的軍事衝突、至80年代起的相互交流和諒解，到馬政府時代兩岸大和解，都讓雙邊交流愈來愈密切。但從民進黨政府上台後，我方的陸委會與海基會，和大陸的國台辦、海協會之間，溝通的管道幾乎「消失殆盡」。事實上，為了因應兩岸變局，中國國民黨早在去年9月4日，第19屆全代會第4次會議中通過和平政綱，主要內容是「在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識。積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保臺灣人民福祉」。國民黨未來將致力在九二共識的基礎上，以中華民國憲法為根基，推動未來可能的雙邊協議。

中國時報副社長張景為。（圖/易繼中攝）

當談到未來兩岸的和平協議時，王高成表示，他個人贊成簽署和平協議，但必須在三點前提之下才能進行：一、台海兩方必須有平等協商的機會；二、這張白紙黑字的協議，必須能約束大陸對台政策；三、雙方都要有「切實遵守」的誠意。更重要一點，和平協議並不等於「統一協議」，兩者並沒有直接連結。最後，張景為對此進行補充，他認為，當前兩岸和平協議已被污名化為「統一協議」，將來如何讓社會大眾能接受，將是未來一項重要的課題。同時馬政府時期提出的「不統、不獨、不武」，終究不是長程目標，多年來台灣從上到下所累積的幻滅感，該怎麼提振台灣民眾的信心，將是我們要努力的目標。

(中時電子報)