百年回眸 台北賓館4日開放參觀

台北賓館4日開放民眾參觀，屆時將播放「百年建築風華」及「整修工程紀錄」專題影片，並推出「百年回眸－臺北賓館的故事」主題文物展。

為配合總統府假日開放參觀，台北賓館3月4日開放民眾參觀，開放時間為上午8時至下午4時，最遲進場時間為下午3時30分。

外交部表示，這次開放民眾參觀期間，台北賓館將播放「百年建築風華」及「整修工程紀錄」專題影片，並推出「百年回眸－臺北賓館的故事」主題文物展。

為維護古蹟及參觀品質，外交部籲請民眾遵守「參觀台北賓館注意事項」，在不影響古蹟安全及參觀秩序的原則下，室內開放照相，但禁止使用閃光燈、錄影機及觸摸文物，以妥善保存國家級歷史古蹟。

台北賓館在日治時期，除了作為總督宅邸以外，同時也作為行政辦公與迎賓社交之場所。台灣光復後，台北賓館雖然不再是總督官邸，但仍然是政府會晤、款宴外賓的主要場所。1060303

(中央社)