健保7千藥品4月降價 癌症藥降最多
健保署今天公布，排除必要藥品及罕病用藥，4月1日起將調降藥費57.1億元，共計調升322項，調降7331項，平均調幅約為3.5%，單價調降前5名以癌症用藥為主。
健保自民國88年起，每1至2年進行依市場價格調整藥價，102年起試辦「藥費支出目標制」，每年依照前一年醫院與藥廠的實際交易價格，以及利潤空間進行調整，以節省不必要的藥費支出，進而用於放寬其他用藥規定、提供更佳的醫療處置給付等，並且可以避免藥價支出持續增加。
衛福部中央健保署今公布藥價調整結果，106年調降藥費金額為新台幣57.1億元，調幅為3.5%，調降單價前5名主要是癌症用藥，調整前後落差最高的是「益樂鉑定注射液」，調降金額達1308元，其次是「諾雷德持續性注射劑10.8公絲」、「輝克癒蘇注射劑6公絲/公撮杏輝”」、「『永信』伏摩素注射液」、「欣沛方注射液6毫克/毫升」。
此外，民眾常用的健保藥物前3名都在降價之列，其中降膽固醇「冠脂妥」從22.7元降到20.9元，防中風及心肌梗塞的「保栓通」從45.4元降到42.4元，降血壓藥「脈優」則從6.4元降至5.7元。
健保署醫審及藥材組組長施如亮表示，部分藥品因過了專利期而降價，節省的錢將用於新藥或擴大給付對象。她強調，這次跟以往不同，把部分藥品設了「停損點」不會降到大家都無法接受的程度，希望廠商有利潤可以用於新藥研發上。1060303
(中央社)
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