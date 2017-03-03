戶外教學疑食物中毒學生 就醫後無大礙

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高雄市一所私立高中有600多名高一及高二生到中部校外教學，8人疑因食物中毒或腸胃炎，校長張簡助立今天表示，學生就醫後無大礙，已歸隊繼續參訪行程，校方會追蹤學生狀況。

據了解，校外教學的學生到台中市谷關地區住宿泡溫泉，2日晚上有4人感到身體不適，經就醫後返回旅館過夜。

校方說，今晨又有4人出現身體不適，有嘔吐和腹瀉，送醫後無礙已經歸隊，繼續走行程。

張簡助立說，醫院已為學生檢驗檢體，不過確切造成身體不適的原因還待化驗確認，到底是腸胃炎或是諾羅病毒感染，化驗要多天才會有結果。1060303

(中央社)