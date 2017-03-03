縮短車距 新台17線北段要動工了

避免台17線將龐大的車流帶經舊部落人口密集區，高雄市爭取多年的新台17線北段即將要動工，民進黨立委劉世芳3日表示，出任立委後積極奔走，允諾還會繼續爭取南段闢建。中央社記者陳朝福攝 106年3月3日

避免台17線將龐大的車流帶經舊部落人口密集區，高雄市爭取多年的新台17線北段即將要動工，民進黨立委劉世芳今天表示，出任立委後積極奔走，允諾還會繼續爭取南段闢建。

新台17線主要是將台17線截彎取直，避開龐大的車流進入舊部落區，不僅造成左營大路、翠華路交通壅塞，還影響行車速率，費時費事。

劉世芳今天由立委邱志偉和市議員李柏毅等人陪同向楠梓區里長說明爭取成果和即將動工的進度，允諾會繼續爭取南段工程，讓新台17線縮短市區通往彌陀和永安的通勤時間。

台17線約7公里，北段2.1公里即將動工，路線主要協調海軍取得用地，路線起自橋頭典昌路到德民路口，工程費約新台幣9億元，預計明年完工；至於南段因牴觸左營地下道還有1座廟宇，將協調牴觸戶及廟宇。劉世芳說南段工程浩大，經費約23億元，將再接再厲向中央爭取。

打算投入下屆高雄市長初選，劉世芳展現積極的行動力，面對其他對手如立委管碧玲已在1日成立勞工之友會，劉世芳受訪表示，現階段以走訪基層並打算舉辦200場的茶餅會，讓更多民眾認識她與她的政見與行動力，盼獲得肯定和支持。1060303

(中央社)