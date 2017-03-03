全球50城聽損 廣州最嚴重台北第14

我要評比

德國米米聽力科技公司研究全球50座大城的噪音污染與聽損資料，今天發布調查概況，顯示都會噪音污染與聽力損害有密切連結，聽損最嚴重的是廣州，台北第14，屬聽損較高的城市。

法新社報導，研究人員指出，高分貝都會地區像廣州、新德里、埃及開羅與土耳其伊斯坦堡，是聽力下降最嚴重的城市。

而包括蘇黎世、維也納、奧斯陸與慕尼黑，較不會受到噪音污染困擾 則是聽損程度最低的前4名城市。

但這項統計資料所呈的連結，並非一成不變意味喧囂的都會生活是造成聽損的主因，因為聽損成因還包括感染、遺傳疾病、早產甚至是一些藥物。此外，這項研究尚屬初步階段，也還沒提交同儕審查。

不過米米聽力科技（Mimi Hearing Technologies）常務董事馬提茲（Henrik Matthies）說：「這仍是一個有力的調查結果；事實是，噪音污染與聽損有如此緊密的關聯，顯示兩者關係錯綜複雜。」米米聽力科技收集了20萬名參與手機聽力測試的受試者資料。

米米聽力科技與柏林夏里特醫科大學附設醫院（Charite University Hospital）研究人員，透過構建兩個不同資料庫來探索都會噪音污染與聽損的關聯性。

這項研究結合世界衛生組織（WHO）與挪威科技工業研究院（SINTEF）的資料，替全球城市噪音污染程度排名。聽損排名則是根據米米聽力科技的手機測試結果，受試者會在測驗中透露年齡與性別。

此外，在今天「世界聽力日」（World Hearing Day），世衛也公布資料顯示，全球每年因聽損造成的財損在7500億美元到7900億美元之間。

與健康有直接關聯的支出估計達1070億美元，而導致的社會成本，像是人際孤立、溝通障礙及心理烙印等，則估計超過5000億美元。1060303

(中央社)