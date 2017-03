湯姆漢克斯暖心善行 好萊塢好名聲

奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks),因許多非刻意且隨機的暖心善行,博得好萊塢最nice的好名聲。他最近一樁善行是,自掏腰包餽贈白宮記者團(Press Corps)咖啡機。

美國總統川普與新聞界關係不睦,或許他可以學學湯姆漢克斯。美國娛樂新聞網站Gossip Cop報導,這是湯姆漢克斯過去數年來,第三度買咖啡機送給白宮記者團。

這台可以烹煮義式濃縮咖啡(espresso)的禮物,上頭附註著影帝的期勉:「繼續為真理、正義和美國之道而戰,尤其為真理。」(Keep up the good fight for Truth, Justice, and the American Way. Especially for the Truth part)。

此外,湯姆漢克斯其他為人所津津樂道的暖心善行包括,去年9月在紐約中央公園慢跑,大方與拍婚紗的新人合照,並說自己是合格牧師,可以替他們主持婚禮。

2015年他撿到某位粗心學生遺失的學生證,湯姆漢克斯在個人推特(Twitter)頁面貼文盼失主認領,最後物歸原主皆大歡喜,影帝還附贈親筆簽名與留言的字條,更是讓這個學生喜出望外。

2013年他在紐約結束舞台劇「幸運先生」(Lucky Guy)的演出後,親自會見罹患自閉症的粉絲。粉絲把多年來蒐集關於影帝各式各樣動態與報導的剪貼簿,呈現在他眼前,湯姆漢克斯讚賞不已,粉絲也好感動。

同樣也是2013年,湯姆漢克斯招待某位紐約的計程車司機看他的舞台劇,原來運將調整了自己的輪班,以便影帝用車。湯姆漢克斯見到他親切稱呼「法拉利先生」(Mr. Ferrari),只因司機頭上戴著法拉利字樣帽子。

於是興奮溢於言表的運將,不僅在個人臉書(Facebook)頁面貼文又貼圖分享影帝的好,日後更成為他搭載乘客逢人就說的開講話題。1060303

(中央社)