港都盃田徑賽》虎父無犬女 洪吉嫻破國女鏈球大會紀錄

前標槍國手洪寶全(右)的女兒洪吉嫻(左)在港都盃田徑賽國女組鏈球破大會紀錄，是真正的虎父無權女犬女。(資料照)

港都盃田徑賽3日進行國女組鏈球決賽，來自桃園市桃園國中的洪吉嫻以53公尺66改寫大會紀錄的成績輕鬆奪金，其父親是前標槍國手洪寶全，看到女兒破紀錄深感當光榮，支持她在運動場上持續發展。

洪吉嫻靦腆笑著表示，最滿意的部分是自己出手速度，與平時相較之下順手許多，可惜力量稍嫌不足，否則成績會更好，接下來的目標就是先取得明年亞青賽資格，當選國手，出國比賽吸取經驗。

洪吉嫻的父親洪寶全，目前任職於桃園農工擲部教練，他認為專項由專項好手培養，效果會更不一樣。洪寶全說，吉嫻最初想要練習的項目其實是標槍，國一接觸到鏈球，便開始產生興趣，前年暑假正式投身鍊球訓練，短短8個月就拿到全中運金牌，她最大的優點是不怯場，而且擅長觀摩以及學習別人的長處。

洪吉嫻的教練游文龍則認為，吉嫻天資聰穎、領悟力極高，訓練過程中很快就能輕鬆上手，練習時更有55公尺多的實力，如果能得到狠的栽培，將是不可多得的好選手。

洪寶全表示，有機會的話今年將帶著吉嫻去對岸訓練，讓她看看真正頂尖好手是如何訓練的，同時也支持女兒的適性發展，很開心女兒能在運動之中找到快樂和未來希望。

(中時電子報)