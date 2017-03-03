江蕙小三疑雲 爆要腥夫「站你老婆那一邊」

在L小姐公布的錄音檔中，疑似江蕙的女聲，竟要腥夫站在原配那一邊，理由是男方安撫好妻子，就是在保護她。(中時資料照片)

台語天后江蕙前天被《周刊王》爆料，元配L小姐控訴她25年前當人小三，和L小姐的老公徐聰明交往並同居，這段陳年腥聞引發軒然大波，昨L小姐又上談話性節目，控訴當年帶警方到江蕙住處捉姦的始末，更帶來多段錄音檔，其中，包含了疑似江蕙的女聲與腥夫之間的對話，先前曾疑似喊出「你根本沒有在保護我」的女聲，卻在這段錄音檔中要求男方站在原配那邊。

L小姐昨上三立《54新觀點》節目，公開她與前夫、前夫與疑似江蕙女聲的對話錄音檔，而節目嘉賓許聖梅認為，錄音檔中的女聲，就是江蕙，節目後半，公布了一段錄音檔，是L小姐與徐聰明商討，要去將徐放在女方家的東西搬回家，徐告訴對方，元配做了兩項讓步，要讓他倆「雙宿雙飛」，連孩子都讓出來，但外遇的雙方都不想再繼續，L小姐遂指責老公仍然沒搬離女方家，徐聰明才透露，有意要妻子去小三家幫他拿取行李，證明「事實上我要回來」，被元配反嗆：「這個諷刺太大了啦」、「不會太離譜嗎？」，要徐另叫人去搬。

緊接著播放的錄音檔，則是疑似江蕙的女聲，要男方把東西搬走，徐聰明抱怨「我真的很難做人」，女生則堅定回應：「所以我叫你不要為我這一邊，你大可在站在你老婆那一邊」，理由是要男方安撫老婆，「安撫她好好的，不要讓她太難過，如果你要保護我，你就是要安撫她，讓她好一點」，並且表示對方放在家裡的東西以「處理好了」，並烙話「我的家說真的，我不能放你任何一件東西，你知道的」。

錄音檔全文：

男聲：我真的很難做人

所以我叫你不要為我這一邊

你大可在站在你老婆那一邊

男聲：為什麼

沒有呀，你要安撫他嘛

男聲：為什麼你要我站在她那一邊

因為你要安撫她

安撫她好好的

不要讓她太難過

如果你要保護我

你就是要安撫她

讓她好一點

通通弄好了

男聲：要用什麼裝

我們現在不要談

提這件問題好不好

我們不要談

這件問題好不好

男生：為什麼，我想拿啊

我們先不要提這件問題

男聲：那你說不通電話，那我要拿我的東西，可以吧，對不對，

我要知道什麼時候上去拿

好啊

男聲：對不對，幹嘛不提這件事，你在說什麼我都聽不懂

我都弄好了

男聲：對啊，那什麼時候啊

看你什麼時候

anytime都可以

男聲：我被你搞昏去，說正經的

我的家說真的

我不能放你任何一件東西

你也知道的

(中時電子報)