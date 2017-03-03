批民進黨玩弄議題 陳芳明：2020政治板塊可能會大移動

總統蔡英文。(圖/中時資料照，方濬哲攝）

婚姻平權修正草案從去（2016）年底初審通過後，此議題就不斷地引起社會各界激辯；不過相較總統蔡英文選前支持的態度，如今政院卻未將婚姻平權列為優先法案，被挺同婚的人認為在故意拖延。對此，政大教授陳芳明今（3）日就於臉書表示，民進黨那種政治玩弄手法，只是讓其離誠信越來越遠；他更預測，2020年政治板塊可能會再發生大移動。

長期關注婚姻平權議題的教授陳芳明，今於臉書發文，提到將於本月24日舉行的婚姻平權釋憲，若通過後，又要在「專法」與「民法」之間拉扯。且這會期已經沒有希望，下會期是否可在立院提出，恐怕仍在未定之天；還要等到 2020 年的話，這個法案的變數就越來越大。

話鋒一轉，陳芳明指出，自己曾經待過民進黨，但現在反而越來越看不懂民進黨，「或者說，我快要不認識了。」那種政治玩弄手法，似乎已讓其離誠信原則越來越遠。

最後，陳芳明說道，現階段是民進黨建黨以來最好時機，從中央到地方完全執政；一旦錯過，其將不可能再擁有此優勢。若等到2020 年，陳芳明預測，「政治板塊可能會再發生大移動吧。」對於婚姻平權立法，他也只能以悲觀視之。

(中時電子報)