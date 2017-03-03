睡不好嗎？世界睡眠日推廣睡眠重要性(本報資料照片)

你睡不好嗎？根據統計，每五個台灣人，就有一個有睡眠障礙。睡不好的原因很多，但想要好睡，一張好床是必須的。

「世界睡眠日」的腳步接近了，全世界有好多人都睡不好，非常苦惱。晚上睡不好，白天怎麼可能好，特別是容易緊張的日本人，一旦睡不好，奇檬子哇魯伊，心情不好，健康不好，甚麼都不好。許多公司都配合世界睡眠日展開相關活動，為推廣睡眠重要性，皇家科世夢公司將在3月9日舉辦「世界睡眠日」活動。

現代人有許多疾病，像是腦中風、心肌梗塞、癌症等，有很多都是因有睡眠障礙而引發的。在日本及美國的醫療研究機構都有實證。睡眠不論老小，人人都要做的事情，人生有1/3的時間都是在睡眠中渡過的。而睡眠若不足就會引發疾病。

皇家科世夢與日本製造公司共同開發能把舒適的睡眠環境變成可能的寢具。舒樂適溫熱電位床墊，利用高頻率電位和溫熱特性，一推出就大受歡迎，成為當紅的居家醫療器材。現在，不只在日本，在台灣、韓國、香港、馬來西亞等亞洲各國，愛用者急遽增加。

世界睡眠日前夕，皇家科世夢從日本引進在日本製造的舒樂適溫熱電位床墊，讓睡不好的台灣人也來試試，或許也和日本人一樣，從此一覺到天亮。床的材質使用E-CORE立體彈性素材，是一種最新的科技素材，透氣性很好，網狀編織構造的床墊製造出空氣層，保持通風，阻擋濕氣附著，不長塵螨不發霉。

床墊很重要，不好的床墊會使血液流動阻塞，造成身體負擔，對健康不利。好床墊以優秀的體壓分散力，把腰部及肩部的壓力順暢分散各處，身體不會沉進床墊內，可以輕鬆翻身，消除身體疲勞，讓人安心睡。

使用日本獨家開發新素材，舒樂適溫熱電位床墊利用電位來減輕身體負擔，同時藉由電熱來溫暖身體，身體暖了、手腳熱了，確實會比較好睡，想減輕頭痛、肩頸僵硬、有慢性便秘人也可試試。

舒樂適溫熱電位床墊有三種自動模式，可配合不同的身體狀況自由選擇，分別是高頻率電位與溫熱交互運轉的組合模式、溫暖全身的溫熱模式、高頻率電位的舒爽模式，可配合季節及身體狀況選擇不同模式。遙控器的面板是大型彩色液晶螢幕控制器，容易看又容易懂，老人家也好用。溫度、電位、溫熱模式按鈕，大小適中，不會看不見。模式選擇只要使用簡單幾個按鈕就能操作，按一按，一會兒就睡著了。以世界睡眠日為契機，皇家科世夢將以睡眠的重要性爲主題展開相關活動。

(中時電子報)