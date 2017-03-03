陸禁入食品化妝品 台灣產品占比逾4成

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中國大陸官方1日公布今年首波「未予准入的食品、化妝品名單」，台灣商品占比逾4成，原因包括未獲檢驗檢疫准入、標籤不合格或未按要求提供證書等。

中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局1日在官網公布，2017年1月未予准入的食品、化妝品資訊。

大陸搜狐入口網站報導，在今年1月403批次因質量（品質）有問題或標籤不合格等原因而遭拒絕入境的商品中，台灣商品大約170批次，占比逾4成。

台灣產品未獲准入的原因包括未獲檢驗檢疫准入、包裝不合格、標籤不合格、運輸條件不符合保存方法溫度要求或未按要求提供證書等。1060303

(中央社)