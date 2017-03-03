女遭詐欲匯錢 不顧店員好心勸說擺臭臉

(中央社記者吳哲豪彰化縣3日電）黃姓女子接到電話謊稱網拍出問題需補足款項，黃女帶著母親到超商操作提款機匯錢被超商店員好心擋下，還擺臭臉給店員看。

不過，提款機故障，黃女無法匯款，直到員警到場勸說下，黃女才發現自己上當，沒再繼續匯款。警方指出，25歲的黃女接到詐騙集團來電，假冒是網拍客服，指黃女先前在交易取貨付款時不小心按錯設定成為分期付款，要黃女依指示前往超商操作提款機，將錢匯入指定的銀行帳戶中。

黃女和母親在超商聽從詐騙集團指示，先後匯了2筆、各3萬元的款項進特定的銀行帳戶，正準備要匯第3筆時，提款機發生故障。

黃女透過電話跟詐騙集團說明時，超商店員察覺有異，懷疑黃女可能遭到詐騙，好言勸說，但黃女不僅不聽還說不可能，還跟詐騙集團詢問要如何操作，提醒對方超商店員要報警了。

黃女和母親後來離開超商，要找其他的超商匯款，被接獲通報員警攔下，2人被帶回派出所，經員警說明才恍然大悟自己受騙上當，也對自己竟然對示警的超商店員大小聲，感覺不好意思。1060303

(中央社)