女遭詐欲匯錢 不顧店員好心勸說擺臭臉
(中央社記者吳哲豪彰化縣3日電）黃姓女子接到電話謊稱網拍出問題需補足款項，黃女帶著母親到超商操作提款機匯錢被超商店員好心擋下，還擺臭臉給店員看。
不過，提款機故障，黃女無法匯款，直到員警到場勸說下，黃女才發現自己上當，沒再繼續匯款。警方指出，25歲的黃女接到詐騙集團來電，假冒是網拍客服，指黃女先前在交易取貨付款時不小心按錯設定成為分期付款，要黃女依指示前往超商操作提款機，將錢匯入指定的銀行帳戶中。
黃女和母親在超商聽從詐騙集團指示，先後匯了2筆、各3萬元的款項進特定的銀行帳戶，正準備要匯第3筆時，提款機發生故障。
黃女透過電話跟詐騙集團說明時，超商店員察覺有異，懷疑黃女可能遭到詐騙，好言勸說，但黃女不僅不聽還說不可能，還跟詐騙集團詢問要如何操作，提醒對方超商店員要報警了。
黃女和母親後來離開超商，要找其他的超商匯款，被接獲通報員警攔下，2人被帶回派出所，經員警說明才恍然大悟自己受騙上當，也對自己竟然對示警的超商店員大小聲，感覺不好意思。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。