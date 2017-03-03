壽豐蔣介石像噴漆 4大學生出面道歉
花蓮壽豐鄉平和、吳全2村活動中心前蔣介石塑像，2月28日晚遭人噴漆，案發後警方調閱路口監視器，掌握東華大學4名學生所為，4人今天在校方人員陪同下向鄉長張懷文道歉。
蔣介石塑像上鮮紅的顏料噴上「兇手」、「勿忘張七郎」、「勿忘228」等字樣。當晚就有大學生向特定媒體匿名承認是他們所為，目的是要讓大家不要忘記這段仇恨血腥的歷史。
上午以鄧姓學生為首的4名大學生，在校方人員陪同下到壽豐鄉公所。
鄧姓學生說，最近政府及部分地方首長在推動轉型正義、和解，發起噴漆是要凸顯慘痛的歷史記憶，也達到目的。塑像要移除或搬動由政府決定，造成鄉公所困擾及影響學校名聲，感到抱歉。
張懷文說，自己是二二八受難者的家屬，家族成員每一年都會追思；學生可以去了解歷史，但不應該用「噴漆」的方式破壞塑像，不但觸犯破壞公物罪，還挑起、撕裂省籍情結和歷史傷痛。
張懷文表示，給學生機會，不會提告，希望學生能在一星期內將塑像清理乾淨；學生也承諾願意清理乾淨。
東華大學主秘古智雄表示，會再與學生溝通，站在教育的立場，希望學生能尊重各方意見，如何處置學生的行為將由學務會議決定。1060303
(中央社)
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