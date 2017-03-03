女健身教練Penny 要圓滑板奧運夢
2020年東京奧運將滑板列為正式項目，在台北W飯店任專屬健身教練的「Penny」朱珮瑜，擁有拳擊、體適能、TRX、游泳及救生員等專業證照，還是國內少數女性滑板運動員，玩滑板超過10年資歷，3年後盼能一圓奧運夢。
國小田徑隊、躲避球隊雙棲，朱珮瑜笑說自己從小就好動，玩滑板是國中跟著哥哥開始，結果自己也玩上癮，16歲起成為滑板公司贊助選手，曾在2003年ESPN台北巡迴賽奪下第6名，不過玩了10幾年的滑板，一度因為出社會中斷4、5年，直到去年才重拾自己的最愛。
「去年得知滑板進軍奧運，真的是很大鼓舞，工作之餘重拾滑板、訓練。」國內滑板較缺乏資源，尤其是教練這塊，朱珮瑜只能找男選手討論、切磋，但沒有澆熄她的熱情，「我今年已經32歲，這或許是我第一次，也是唯一一次奧運能代表國家出賽。」
身兼健身教練和滑板運動員，朱珮瑜認為這兩者相輔相成，「你擁有越多知識，越知道自己需要加強、訓練哪一些肌群，是一大加分。」接下來除了國內賽爭取積分，朱珮瑜也計畫至香港、上海參賽，先衝刺明年印尼雅加達亞運，讓2020東京奧運夢付諸實現。
(中時電子報)
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