土豪哥求交保回家懺悔 檢批心態可議

W飯店毒趴命案，涉案遭起訴求重刑12年的「土豪哥」朱家龍，因勒戒期滿，為無縫接軌，台北地方法院今(3)日下午2時開羈押庭，身形福態的朱家龍不認罪，否認起訴的全部犯罪事實，辯稱沒有買毒品和轉讓毒品，願意交出兩本護照，每日報到，懇求交保向家人懺悔。

蒞庭論告檢察官，對於朱家龍想交保只是要回去向家人道歉、懺悔，當庭痛批他心態可議，竟然不是向死者和被害人家屬道歉懺悔，以朱涉犯重罪，且有逃亡和串證之虞，要求法官將朱家龍收押禁見。

死者郭姓小模父親委任律師吳孟良說，小模是爸爸心頭上的一塊肉，案發迄今土豪哥從未和死者家屬接觸、道歉，「有糖尿病還去參加傷身的毒趴？」痛批土豪哥毫無悔意，應該羈押。

今年1月23日，朱家龍和同案被告洪聖晏，經北檢傳訊後，送至新店戒治所進行觀察勒戒，檢方審酌戒治所出具證明，指兩人已無繼續施用毒品之虞，開出釋票並行文通知台北地院，因本案已在上月22日起訴，法官因此在下午2點提訊，召開羈押庭。

庭訊中，土豪哥身形並未因接受戒治有所消瘦。對法官訊問起訴事實有何意見，他說沒有購買毒品，「對於我的起訴犯罪事實，全部否認。」土豪哥只承認出面訂W飯店房間，還說沒有提供轉讓毒品和禁藥給任何人，他說看到房間桌上有毒咖啡包和愷他命，沒看到搖頭丸和其他毒品。至於毒品是誰拿出來？土豪哥說，去年12月3日他喝了不少酒，當時的意識不能確定是誰帶來和拿出來，也也未要求洪聖宴連繫找毒品。

法官又問土豪哥，在場的王嘉蒂在他離開後，曾傳簡訊告知，房間內「曼曼」不舒服時有做何處置，土豪哥回說，洪聖晏等人住太久、太誇張了，要他們趕快離開。最後土豪哥低姿態請求法官准許交保，他說1月23日到案，還來不及跟家人說，就被送去勒戒，他在案發後足不出戶，都在家悔過，每次警方和檢察官傳喚都準時到庭，他願意讓法官和檢警知道他的行縱，確定不會離開住所，也願意天天到派出所報到，並交出台灣和加拿大兩本護照，也不會去申辦新電話，更不會和本案相關人員連繫，希望能交保回去，向家人懺悔。

檢察官聞言，認為朱家龍所犯是最輕本刑5年以上重罪，面臨重罪和未來可能執行的刑罰，增加逃亡誘因，且也有串證的事實；在知悉飯店房間內出現異狀，卻未積極處理，只是叫他們快走，不是趕緊把人送醫；交保又只是想向家人懺悔，不是向死者和其家屬懺悔，心態非常可議，請求法官以土豪哥涉犯重罪，又有逃亡和串證之虞，將他收押禁見。

庭訊歷時近1小時結束，法官諭知待訊問洪聖宴結束後，再諭知羈押或交保。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)