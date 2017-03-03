澎湖徵才活動9日登場 釋出132個職缺

勞動部高屏澎東分署澎湖就業中心將在3月9日上午10點至中午12點半，於澎湖青年活動中心舉辦現場徵才活動，屆時有27家廠商、釋出132個職缺，其中，御品家食品工廠釋出的包裝作業員，月薪3萬2千元，財團法人天主教靈醫會惠民醫院釋出的社工員與護理人員，月薪最高都超過3萬5千元，歡迎民眾到場應徵。

澎湖就業中心代理主任李玫臻表示，這場徵才活動職類多元，包括觀光飯店業的澎湖福朋喜來登酒店釋出行銷公關經理、西餐廳副理等主管職缺；百世多麗酒店釋出櫃檯人員、中西餐服務人員等；食品業的美德西點麵包店徵門市人員、奶油蝴蝶烘焙坊釋出麵包師傅等；教育業的澎湖縣私立耕讀幼兒園釋出安親課輔老師、龍之堡英語短期補習班釋出英文老師；維修業的正宗汽車修理廠釋出引擎師傅等。欲知詳情，可撥打澎湖就業中心電話(06)9271207洽詢。

(中時)