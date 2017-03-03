WBC》10大經典時刻 鈴木一朗入選

我要評比

日籍球星鈴木一朗。（美聯社資料照）

第4屆世界棒球經典賽(World Baseball Classic，WBC)3月6日開戰，經典賽官網今天回顧前3屆比賽，指出許多球星在此一戰成名，並選出10大閃耀時刻，其中日本球員獨占4個。

日籍球星鈴木一朗2009年冠軍賽MVP名列第一；2006年松坂大輔好投位居第二；荷蘭在2013年兩次驚奇打敗古巴第五；2009年日本對中國大陸，22歲達比修有投4局無安打第八；2013年前田健太主投15局僅失1分第九。

(中時電子報)