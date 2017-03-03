被問「中國行如何？」 金鋼狼只讚台粉

休傑克曼日前來台造成轟動！（圖／本報系資料照片）

休傑克曼上節目被問「中國行如何？」但他卻是針對台灣粉絲反應回應。（影／YouTube）

澳洲男星休傑克曼（Hugh Jackman）與76歲英國男星「X教授」派屈克史都華日前來台宣傳《羅根》，吸引大批粉絲擠爆現場，隨後兩人轉往北京宣傳。不過他昨上脫口秀節目，當主持人問他「中國行如何」時，休傑克曼卻僅聊台灣粉絲。

休傑克曼近來上《LIVE with Kelly》，主持人問及他的中國行如何時，他先是說自己到北京前先到台灣，透露在抵達紅毯前，發現粉絲實在太多，司機只好一直繞路，不僅自己很驚訝，工作人員也都超傻眼。

接著休傑克曼又讚台灣粉絲很熱情，且相當有禮貌，更秀出人山人海的照片，但對北京行卻沒有提及，加上「X教授」派屈克史都華在北京紅毯上被自拍棒打到發怒離場，讓人不禁好奇兩人對北京行的感想。

(中時電子報)