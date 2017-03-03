姦殺小模惡男常伸鹹豬手 外拍界早傳遍

22歲陳姓小模遭姦殺棄屍。（翻攝自臉書）

22歲陳姓小模遭姦殺棄屍。（翻攝自臉書）

24歲性侵通緝犯程宇透過22歲女友梁思惠，1日中午將22歲閨蜜陳姓外拍小模約出後性侵殺害，棄屍在台北市南港區八德路廢棄的萬象商場，案由檢警偵辦中。其他女模小芳（化名）爆料，程嫌在外拍界傳言就是「不太正經！」多次聽聞有女模遭伸鹹豬手，他總以每小時1至2萬元，高價吸引女模外拍。

小芳指出，程嫌近年來出現在外拍界的互惠臉書社團，但曾看過不少女模留言遭騷擾、伸鹹豬，評價不高，大家都認為他不太正經；外拍行情每小時約1千至3千元不等，但程嫌開出價碼都是10倍起跳，每小時1至2萬元，高出行情許多。

小芳指出，接外拍前都會先到互惠平台搜尋，透過其他女模分享了解攝影師，畢竟對方都是不認識的人，不會貿然前往，擔心發生意外，通常由男友接送，保護自身安全。

(中時)