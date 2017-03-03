友達校園獵才 徵求1200名工程師
因應全球面板市場需求強勁及產品策略布局，友達光電今天啟動校園獵才計畫，將在3月5日至4月26日於台大等13所院校展開校園徵才活動，強力徵求1200名工程師。
友達指出，此次徵才職缺包含光電研發、電子電機開發、製程設備、資訊工程、系統管理、軟體程式設計、雲端系統開發、大數據分析系統開發等多元領域，歡迎具備跨領域整合能力、國際視野及勇於自我挑戰的複合式優秀人才一同加入友達。
為加速新鮮人在校園徵才活動中找到合適職缺，友達今年特別在徵才現場開設全新的「職務媒合服務系統」，應徵者可運用個人行動裝置，連結友達電子簡歷系統，僅需要花 1分鐘勾選基本資料及適性度測驗，就能立即收到合適職務媒合建議。
校園徵才現場還有「職涯達人」、「技術達人」及「實習生達人」等友達顧問，與求職者進行一對一諮詢，幫助更深入了解光電產業、顯示技術及暑期實習計畫等資訊，大幅提升應試效率。
友達人力資源總部副總經理古秀華表示，因應全球營運布局，今年人才需求強勁且職缺多元，招募對象除傳統理工科系優秀人才外，更廣邀具備軟體程式設計、資訊應用、商業管理等多元背景菁英加入。期待擁有良好溝通整合能力、團隊精神、企圖心、勇於創新的傑出新鮮人共同加入友達世界級的舞台。
針對優秀在校生，友達設有A+種子實習計畫，並自3月起開始全球招募暑期實習生，預計開放約120個名額。友達A+種子實習計畫最大特點在於「專案實習」，每位實習生皆擁有清楚的專案任務和專屬指導者。
友達強調，A+種子實習計畫不僅提供比照正職員工薪資福利外，表現傑出者更可優先獲得正式聘用資格。歡迎國內外大專院校應屆畢業生、在學生及研究生至各校就業博覽會的友達攤位詢問，或至友達官網填寫線上履歷。1060303
(中央社)
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