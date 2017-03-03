陸限韓令反制 韓朝野部署薩德立場分歧
南韓政壇今天對中國國家旅遊局下口頭限韓令反制「薩德」表示憂慮和批評，執政黨和右翼在野黨強調如期部署，主流在野黨派則要求擱置爭議，由下一任政府決定是否部署。
南韓聯合新聞通訊社報導，一直贊成終端高空防衛系統（THAAD，薩德）入韓的正黨和執政的自由韓國黨敦促中國大陸停止「報復」，並要求在野陣營呼聲最高的總統人選、民主黨前黨魁文在寅就此明確表態。
民主黨希望由下任總統作決定，國民之黨則希望由國會批准是否部署薩德，兩黨均對中國大陸的措施表示強烈憂慮，但著重於呼籲中國大陸明智處理，並要求南韓政府積極應對。
報導說，自由韓國黨黨鞭鄭宇澤指出，不應被中國邏輯牽著鼻子走，與其懸而不決拖到下屆政府，不如儘早落實快刀斬亂麻。
自由韓國黨黨魁印明鎮稱，中國的經濟施壓隱憂浮現，黨政雙方將努力確保人民利益不受損。
正黨黨鞭鄭柄國批評中國拿韓企開刀有欠大國風範，並指責代總統黃教安看中國眼色躊躇不決。
民主黨黨魁秋美愛指出，民主黨既反對草率引進「薩德」，也堅決反對中國缺乏大國風度的態度。秋美愛認為，限韓令、禁韓令等外交和外在的「報復措施」無法解決問題。
民主黨黨鞭禹相虎說，中國的措施太過火，呼籲收回成命。
國民之黨黨魁朴智元指出，中國採取過分的經濟報復不可取。1060303
(中央社)
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