府：學術自由不得以任何理由限縮侵害

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多所大學和中國大陸交流時簽保證書保證不從事「一中一台」，總統府今天表示，學術自由是憲法明文規範，不得以任何理由加以限縮侵害，政府會確保人民相關權益不會受到任何危害。

世新大學與中國大陸交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動惹議，立委今天又爆料清華大學也曾簽署。教育部今天表示，目前掌握有6校曾簽署類似文件，但樣態不一。

總統府發言人黃重諺表示，無論如何，講學自由是民主政治最重要環節，也是國家政治發展基石，學術自由是憲法明文規範，不得以任何理由加以限縮侵害，做為民主國家，政府會確保人民相關權益不會受到任何危害。

對於清華大學解釋，這項承諾書非學校對學校的正式約定，而僅提供給申請到清華研修，並有需求的師生，黃重諺說，不管是不是機關對機關、學校對學校，這是教育部要去了解的，回到國家的基本原則，台灣是民主國家，講學自由不能用任何理由限縮，這是基本原則、沒得講。1060303

(中央社)