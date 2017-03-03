婚紗照被照相館弄丟 癌末患者重溫婚禮

70歲的癌末患者黃奶奶因為當年結婚照被照相館弄丟而遺憾不已，台中醫院安寧病房為黃奶奶圓夢，找來親友及彩妝師等，讓黃奶奶穿上婚紗與先生重溫一場美麗的婚禮。（台中醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月3日

70歲的癌末患者黃奶奶因為當年結婚照被照相館弄丟而遺憾不已，台中醫院安寧病房為黃奶奶圓夢，找來親友及彩妝師等，讓黃奶奶穿上婚紗與先生重溫一場美麗的婚禮。

罹患乳癌、大腸癌、黑色素瘤等癌症的70歲癌末患者黃奶奶，是衛生福利部台中醫院安寧病房的病人，一天與護理人員聊天時，黃奶奶透露自己唯一的婚紗照不慎被照相館弄丟了，至今手邊沒有結婚時的紀念，成為她此生最大的遺憾。

台中醫院安寧團隊知道後，決定找來家人、朋友、彩妝師等專業團隊，在今年2月28日，為黃奶奶舉辦一場如年輕時記憶中那般美麗的婚禮饗宴。

要完成圓夢計畫卻是困難重重，台中醫院指出，黃奶奶因為癌症併腹膜轉移，需長期置放鼻胃管引流，不禁開始擔憂起自己的外觀不美、擔憂體力不堪負荷、擔憂孩子們工作難以請假、擔憂太勞師動眾等，種種複雜的情緒令黃奶奶幾度萌生退意。

台中醫院家醫科醫師林惠文利用團隊幫黃奶奶做身體護理時，與黃奶奶聊其人生經歷、憾事與夢想，也說明團隊的圓夢決心，鼓勵黃奶奶和大家一同克服困境，一同圓夢。

台中醫院安寧團隊為了讓黃奶奶可以美美的拍照，特別將日期選定於換管的時間，並且找齊家人、朋友，滿足黃奶奶的心願，於是在2月28日，連續假期最後一天， 由彩妝師為奶奶、爺爺換上美麗婚紗與西裝，畫上漂亮動人的彩妝，並設計一幕感人橋段，安排爺爺拿著花束走入病房，對黃奶奶真情告白。

「謝謝妳這輩子對家裡的付出，我愛妳」、「謝謝你，這輩子嫁給你，沒讓我失望」。簡單的話語，卻透露出爺爺、奶奶內心對彼此的感激與情感，見證他們結褵40年的婚姻，也感動了在場的所有圓夢夥伴。1060303

(中央社)