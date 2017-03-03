阿里山森鐵穿梭櫻花林 花季看得到
阿里山花季10日登場，阿里山森林鐵路管理處於當天，以及花季期間每週三，於阿里山森林遊樂區行駛蒸汽機車，讓遊客可以觀賞森鐵穿梭櫻花林的經典畫面。
阿里山森林鐵路管理處今天表示，阿里山花季自10日登場，直到4月10日，花季期間，阿里山森林鐵路沼平線於10日花季開幕當天，以每週三上午時段指定班次，行駛蒸汽機車與4節檜木車廂。
阿里山森林鐵路管理處指出，行駛日期分別是10日、15日、22日、29日，以及4月5日。蒸汽機車行駛班次為阿里山站至沼平站上午10時30分、11時、11時30分；沼平站至阿里山站，分別是上午10時45分、11時15分、11時45分。
阿里山森鐵管理處說，蒸汽機車通常於特殊節日才行駛，特別是百花盛開的阿里山花季期間，相當難得，遊客可規劃時間上山，觀賞蒸汽機車頭穿梭櫻花林的經典畫面。
嘉義林管處表示，阿里山花季期間，為避免塞車影響遊客賞花品質，10日花季開始後連續3週的週休2日將採疏運管制措施。
管制期間，嘉義端到台18線65.5公里湖底處到南投端到台22線塔塔加路段禁行小型車，管制時段分別為嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時，南投端上午7時至11時。1060303
(中央社)
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