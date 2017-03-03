奧斯卡烏龍後 影藝學院主席為會員打氣
美國影藝學院主席發送電郵給會員打氣，告訴他們今年奧斯卡頒獎典禮有很多值得驕傲的地方，並向他們保證為了避免頒錯獎的事情再發生，會做一些改變。
美國影藝學院發言人今晚向美聯社證實這封電郵的內容。
美聯社和「時人雜誌」（People）報導，美國影藝學院主席艾薩克斯（Cheryl Boone Isaacs）在信中表示，2月26日舉行的「奧斯卡頒獎典禮是史上最棒的節目之一，肯定也是最戲劇化和最多人討論的節目之一」。
艾薩克斯列點指出今年奧斯卡有不少引以為傲的地方，像是「吉米金摩（Jimmy Kimmel）無懈可擊和渾然天成的主持功力」，以及流行人氣歌手賈斯汀（JustinTimberlake）「電力十足的開場歌曲」，還有向電影「關鍵少數」（Hidden Figures）演繹的真實人物凱薩琳強生（Katherine Johnson）致敬。
她還提到最佳影片獎頒錯獎烏龍以及要為這件事負責的會計公司資誠公司（PricewaterhouseCoopers）。
艾薩克斯說：「拜過去幾天鋪天蓋地的報導之賜，我們都知道是拿錯信封，還有是資誠公司的會計師沒有遵守協定，當時未立即挽救局面造成的後續問題
她還說：「請大家放心，將會落實改變，以確保這種情況不會再發生。」（譯者：中央社陳昱婷）1060303
(中央社)
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