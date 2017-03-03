女童腦傷不治 父母盼司法釐清真相

台南市1名1歲多的女童在1月23日疑似被保母以「頭下腳上」方式搖晃並摔落，導致頭部受重創，昨天深夜宣告不治。檢方今天下午初步相驗，女童父母盼司法調查能釐清真相。

女童的父親翁姓男子說，負責照顧的林姓保母在第一時間說謊，導致延誤就醫。當他趕到保母家時，女兒全身癱軟、臉色蒼白，嘴巴開開的，眼睛往上吊。

保母第一時間的說法，是當天她在廚房準備餐點時，先生在房間內休息，3個小孩在客廳玩，突然聽到一聲撞擊的聲響；跑到客廳查看時，女童倒在遊戲墊上，經安撫後抱到房間裏睡覺。

翁男指出，因醫師認為這樣的傷害要很大的外力才會造成，他才懷疑是否是保母施虐，在當晚向警方報案。保母在接受警訊後才更改說法表示，當天上午由先生在客廳協助照顧其他兩個小孩，她在房間幫女童換尿布；在與女童玩耍時，以頭下腳上的方式，上下左右搖晃女童，不慎讓女童頭部撞到嬰兒床、還掉到地上。

收治女童的奇美醫學中心指出，女童在入院當天隨即接受緊急手術，腦部有2/3受損，腦中血塊移除後仍有腦水腫，送入加護病房後一度腦壓很高，昏迷指數維持在6、7分，血壓一度降到只剩26，甚至出現尿崩情況。後來經父母同意後進行安寧緩和，逐漸減少用藥治療，昨晚11時40分因中樞衰竭過世。

翁男今天受訪時表示，女兒昨晚狀況變得很差，他們趕回醫院時，女兒已沒有心跳，決定忍痛放手，不要再急救了，希望未來能「再把女兒生回來」。

台南地檢署檢察官下午到醫院初步相驗，女童父母數度淚崩，要求檢察官釐清真相，還給女兒公道。

台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘表示，經檢察官與法醫相驗，因女童已因受傷住院多時，確定死因有待解剖後才能確定。林姓保母於2月24日經檢察官開庭訊問後，認涉犯傷害致重傷害罪嫌，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。1060303

(中央社)