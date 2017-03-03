LPGA》匯豐次輪67桿 朴仁妃領先1桿躍榜首

朴仁妃發揮前球后水準，匯豐錦標賽領先36洞。(美聯社資料照)

南韓女將朴仁妃自去年8月里約奧運奪得金牌之後，因傷休養至上周本田泰國賽才復出，雖離開球場近半年，拿手的推桿依然犀利，3日在匯豐錦標賽次輪飆出當日最低桿67桿(-5)，以總桿134桿(-10)躍居排頭。首輪領先的「漂亮寶貝」韓裔美籍女將魏聖美，打出3鳥0柏忌69桿(-3)，與南韓許美貞、泰國第1高手艾莉雅，同以1桿之差的135桿(-9)並列第2。

朴仁妃上1場冠軍是2015年歐秋雅邀請賽，去年手傷纏身1冠未得，經過近半年休養，實力絲毫未受影響，連續兩天揮出67桿佳績，有機會爭奪第18座LPGA冠軍。

朴仁妃次輪前9洞大發神威，抓下5隻小鳥揮出31桿，雖在4桿洞的第12洞吞下雙柏忌，但在第14、18洞再補回2鳥，這輪仍交出-5佳績。

挪威女將派特笙與南韓新秀朴城炫136桿(-8)，「球后」高寶璟、澳洲公開賽冠軍張荷娜、南韓金世英、瑞典諾琦絲特、加拿大韓德森、英格蘭霍兒等6人，同以137桿(-7)並列第7，領先群相差3桿以內共12人。龔怡萍揮出73桿，以總桿147桿(+3)並列第55。

(中時電子報)