金正男案 唯一在押北韓男遭大馬驅逐
毒殺金正男多名嫌犯中，目前唯一遭到馬來西亞警方拘留的北韓男嫌李政哲(Ri Jong Chol)，今日在馬來西亞警方護送下，離開雪邦(Sepang)地區警察總部。
《CNN》報導，馬來西亞警察副總長諾拉席(Noor Rashid Ibrahim)表示，李政哲已經移送移民局，將被帶到吉隆坡機場，驅逐出境。
目前已知涉及金正男毒殺案11名嫌犯中，只有1名北韓男嫌李政哲在押，他今天在多名警察戒護下，身穿防彈背心，出現在警察局。
上月17日，47歲嫌犯李政哲遭到馬來西亞警方逮捕，但由於罪證不足，同時他的工作證已於2月6日到期，目前屬於非法逗留，因此他將在羈押期滿後被釋放，並遭到驅逐出境。警方坦言對此感到挫折。
中央社報導，馬來西亞警方日前確認4名犯案主謀全為北韓男子，除在押男嫌李政哲遭驅逐出境以外，其他涉案的3名北韓人已經在上月13日案發當天離開馬來西亞境內。
(中時電子報)
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