不願被統 洪秀柱：那台灣要不要走一條路出來

國民黨主席洪秀柱訪陸光新城，雙胞胎獻花與獻吻。（甘嘉雯攝）

國民黨主席洪秀柱訪陸光新城，受到民眾熱烈歡迎。（甘嘉雯攝）

國民黨主席洪秀柱訪陸光新城，受到民眾熱烈歡迎。（甘嘉雯攝）

國民黨主席洪秀柱訪陸光新城，受到民眾熱烈歡迎。（甘嘉雯攝）

中國國民黨主席洪秀柱3日到龜山區陸光新城，她表示，中華民國的憲法就是一中的憲法，憲法增修條文內容是因應國家統一前的需要，而訂定的條文，但並非明天或後天統，要有一定的步驟和方向。對於前副總統吳敦義談到當年親民黨主席宋楚瑜最被看好時，邀他當副總統搭檔參選，他斷然拒絕，原因「就是愛中國國民黨」時，洪秀柱表示，「吳副（吳敦義）可能因為心中有所感，才會情緒上的表現，可能是吳副內心會比較明白，我們比較難去聯想」。

另外，對於有人感嘆台灣目前的狀況是「統一沒能力，被統不願意」，洪秀柱說「這是確實啊」，當初她也說，以前談三民主義統一中國，但是目前看起來，想要把兩岸統一起來，「好像目前我們能力比較差一點」，但是現今兩岸分離60多年，生活、價值觀念都不一樣，台灣人民對「被統」是害怕的，建議大家要想一個問題，「在台獨沒有材料，統人家沒能力，被統又不甘願，那台灣要不要走一條路出來？」

(中時)