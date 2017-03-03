HBL》期待學弟重溫冠軍夢 許軒瑜、簡祐哲打氣
105學年度HBL高中籃球聯賽最終決賽將於本周末登場，備受矚目的男子組，尋求衛冕的南山高中，氣勢如虹，但松山高中與能仁家商亟欲尋回失落的王冠，兩隊過去曾奪冠的學長許軒瑜與簡祐哲，特地為學弟加油打氣，希望他們能把握機會，帶領母校重返榮耀。
102學年度率領能仁拿下HBL冠軍、並獲得MVP的簡祐哲，目前就讀健行科大三年級，也常有機會跟學弟進行練習賽，他比較冠軍隊與學弟的不同，他認為學弟球風更為奔放，尤其谷毛唯嘉、謝亞軒等球員都「快得很有節奏」，加上教練林正明讓球員自由發揮，他自信地說：「希望學弟能演出『老四傳奇』，拿下冠軍。」
目前就讀台師大二年級的許軒瑜，是103學年度松山高中冠軍隊的主力球員，儘管沒什麼機會回到松山關心學弟，但會透過網路直播看到學弟比賽，談起松山本屆的冠軍路，他憶起「綠色神盾」的團隊精神，他說：「除了高國豪以外的其他人很重要，因為大家都守不住他，但只靠他不足以贏球，其他人必須跳出來。」
松山高中高國豪不只實力出色，更是球迷關注焦點，根據YAHOO奇摩提供數據顯示，高國豪高居人氣王，緊追在後的是高苑工商田浩，兩人準決賽就將再度交鋒，精彩可期；女子組方面，人氣后正是普門高中美少女劉昕妤，值得一提的是，林蝶與林正姊弟檔雙雙入榜，可見球迷對長人姊弟檔的好奇。
球迷除了透過YAHOO奇摩搜尋與附設的HBL官網接觸熱血的HBL，還能透過YAHOO TV App的網路直播，即時關心戰況。
(中時電子報)
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