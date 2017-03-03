女模遭勒殺 程男疑涉性侵殺人劫財

我要評比

程姓男子約陳姓外拍模特兒到台北市廢棄商場拍攝，勒斃並盜取財物，警方發現死者內衣褲被拿掉丟在旁，衣衫也不整，警懷疑程男涉性侵並殺害被害人，將採檢蒐證，深入偵辦。

台北市政府警察局南港分局調查，24歲程姓男子有多項通緝罪嫌，22歲梁姓女友結識陳姓女子約2年。程男日前利用女友聯繫陳女，假藉有外拍工作，誘騙陳姓女子到八德路一處廢棄商場。

程男涉勒斃被害人、盜取財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。程男得手後與梁女於當天下午4時左右從捷運後山埤站轉搭高鐵前往台中市，盜刷死者信用卡入住五星級飯店。

死者家屬在一直連絡不到被害人後，驚覺不對，2日凌晨1時報警協尋，台中警方2日上午8時15分接獲飯店員工報案，指稱在員工電梯旁備品間拾獲失蹤人口手機。警方調閱監視器錄影畫面，確認是程姓男子丟棄，隨即在房門外守候，等程姓男子準備退房時上前盤查，進而查獲此案。

警方表示，被害女子陳屍的地下商場有多個隔間，昏暗沒燈光，死者側躺在地上，脖子有明顯勒痕，初判應是從正面遭人勒死。

程姓男子向警方供稱，缺錢才出此下策，原本只是要劫財，後來才心生殺機，供稱殺人但沒性侵，不過警方根據現場跡證懷疑程男涉性侵並殺害被害人，將採檢蒐證，深入偵辦。

至於梁姓女友否認案發時在場，只說死者缺錢，才協助聯繫男友外拍，其餘不清楚。

警方表示，程男拿走死者信用卡、全民健康保險卡及手機，其餘包包等物品就丟在後山埤捷運站垃圾桶內，死者手錶居然在梁女手上並辯稱是死者贈送，警方目前將她列為涉案人，深入追查。1060303

(中央社)