健保藥費降57億 專家憂患者被換藥

健保署今宣布，4月起調降藥費新台幣57.1億元。專家說，很多醫院靠藥價差賺錢，擔心降價患者恐被換藥；醫界認為，健保已很便宜，呼籲輕症、非必要藥品等指示用藥應讓患者自費。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光表示，很多醫院靠著藥價差貼補收入，健保若調降部分藥價，醫院也能用換藥因應，不少病人因此被迫換藥，或院方不願提供降價藥，導致好的藥品被「劣幣驅逐良幣」。

朱顯光說，不論是公立醫院、宗教性醫院都曾傳出患者被換藥，一名男性因攝護腺肥大，10多年來定期服用醫院開的健保原廠藥，不料某次回診卻被醫師告知換藥，而且成分也不同，並從一天吃1次變成2次，導致他常忘了吃藥。

不只如此，他也發現被換藥後不僅副作用多，還會影響血壓導致頭暈、性功能障礙等，經回診反應醫師原替他開立處方箋到外面藥局領藥，後來被醫院發現，竟把電腦系統鎖住，不讓醫師開藥，導致患者明明有健保卻得自費買藥。

朱顯光指出，醫院以藥價差為主要考量的方式，讓醫病都很痛苦，建議還是要醫、藥分業，別讓醫院根據藥價差決定進什麼藥，釋出處方箋，並且建立醫院採購藥品的時價登錄，讓藥價差透明公開，避免無限擴大，才能真正讓健保省下的藥費，用於醫療給付不足的部份。

健保署醫審及藥材組組長施如亮表示，醫院換藥確實和調藥價有點關係，但並非主因，過去健保數曾監測，醫院換藥率為0.3%，

至於民眾對於學名藥藥效疑慮，去年12月已發包，預計將檢驗100多項藥品療效，4月會有初步結果，會送食藥署統一發布，如民眾發現被換藥且藥效變差，也可向醫師或直接向食藥署通報。

對於健保藥品單價調降，醫勞盟常務理事張志華則認為，健保已經很便宜了，擔心若藥品沒有替代藥物，醫院又因成本考量不進藥，會影響患者安全。他建議，輕症、非必要的用藥像是感冒藥、皮膚用藥、胃藥等指示用藥讓病人自費，不因砍藥價，影響到必要藥品。1060303

(中央社)