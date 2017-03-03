烤羊乳房、吃水果沾辣椒鹽？ 越南生活妙事多
認識一個國家的方式有很多種，閱讀歷史歲月、旅遊風土民情，而美食也是開啟通往世界大門的方法之一。越南美食遍布全球，從國民美食河粉、炸春捲、到越南三明治，甚至還有烤羊乳房等新奇食物。而對在越生活的華人來說，還有哪些令人念念不忘的生活妙事呢？
分享越南大小事的臉書粉絲團「那一年，我們在西貢」與「越南・胡志明的日常生活觀察」，近日公布關於在越生活妙事調查，包括越南食物、交通、生活、人文、綜合篇等5面向，讓外界看見越南另一面的魅力，呈現出越南味十足的集體記憶。
調查發現，越南河粉是在越華人最推崇的越南國民美食，而最令眾人難忘食物是烤家畜(豬、羊)乳房，據說口感相當有嚼勁，滋味很搭配烤秋葵，也因為少有，是讓人割捨不下的越南生活事物之一；且相較台灣人吃水果喜歡沾甘梅粉，越南人則愛沾辣椒鹽，辣椒醬是不可或缺的越南美味配角。
在越南機車滿街跑，越南人能用機車載任何貨物，不管長的、高的、扁的、粗的都能載送，成為外國人覺得最有趣的特技；另越南的搭車文化也令人難忘，「會禮讓位子給老人、婦女」、「人多沒冷氣」、「司機會讓人下車買東西後再上車」、「公車到站不停，要邊跑邊上車，下車也是沒有完全停止的狀態，就叫你下車」等。
此外，越南按摩便宜，是旅遊、長駐越南的台灣人最常選擇的放鬆行程，用便宜價格就能獲得近乎台灣同等級的服務品質；上美容院洗頭會順便幫忙洗臉；多數餐廳不附衛生紙，僅提供收費濕紙巾。以及越南人參加喜宴時的打扮會與平常判若兩人，越美越好。
(中時電子報)
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