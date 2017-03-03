烤羊乳房、吃水果沾辣椒鹽？ 越南生活妙事多

越南2萬盾紙幣上的圖案為會安的來遠橋。西元16世紀時，日本人曾搭船到會安從事貿易活動，來遠橋即是當時所建，又稱日本橋。（本報系資料照/田欣雲攝）

越南血凍（Tiet Canh）料理是用鮮紅色的生血添加內臟、花生與生菜。血凍沒有經過煮熟，直接食用，入口滑溜清涼，感覺就像吃果凍一樣。許多外國人表示，這道菜有點恐怖，所以不敢嘗試。中央社河內攝 105年6月19日

越南今年的經濟成長率達到6.2%，是亞太地區最優異的國家。（圖/美聯社）

認識一個國家的方式有很多種，閱讀歷史歲月、旅遊風土民情，而美食也是開啟通往世界大門的方法之一。越南美食遍布全球，從國民美食河粉、炸春捲、到越南三明治，甚至還有烤羊乳房等新奇食物。而對在越生活的華人來說，還有哪些令人念念不忘的生活妙事呢？

分享越南大小事的臉書粉絲團「那一年，我們在西貢」與「越南・胡志明的日常生活觀察」，近日公布關於在越生活妙事調查，包括越南食物、交通、生活、人文、綜合篇等5面向，讓外界看見越南另一面的魅力，呈現出越南味十足的集體記憶。

調查發現，越南河粉是在越華人最推崇的越南國民美食，而最令眾人難忘食物是烤家畜(豬、羊)乳房，據說口感相當有嚼勁，滋味很搭配烤秋葵，也因為少有，是讓人割捨不下的越南生活事物之一；且相較台灣人吃水果喜歡沾甘梅粉，越南人則愛沾辣椒鹽，辣椒醬是不可或缺的越南美味配角。

順化古城保有越南現存規模最大的古建築群，見證越南三代皇朝古都，是中越文化融合的最佳歷史寫照。(達志影像/shutterstock提供)

越南下龍灣宛如一幅絕世山水畫。 (達志影像/shutterstock提供)

在越南機車滿街跑，越南人能用機車載任何貨物，不管長的、高的、扁的、粗的都能載送，成為外國人覺得最有趣的特技；另越南的搭車文化也令人難忘，「會禮讓位子給老人、婦女」、「人多沒冷氣」、「司機會讓人下車買東西後再上車」、「公車到站不停，要邊跑邊上車，下車也是沒有完全停止的狀態，就叫你下車」等。

此外，越南按摩便宜，是旅遊、長駐越南的台灣人最常選擇的放鬆行程，用便宜價格就能獲得近乎台灣同等級的服務品質；上美容院洗頭會順便幫忙洗臉；多數餐廳不附衛生紙，僅提供收費濕紙巾。以及越南人參加喜宴時的打扮會與平常判若兩人，越美越好。

(中時電子報)