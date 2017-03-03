陸駐日大使程永華 批評美日強化同盟

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

共同社3日報導，中國大陸駐日本大使程永華3日在北京向記者團就美日兩國政府強調將強化同盟一事批評稱，這種口氣像是以中國為敵、美日一起來對付中國。

(旺報)