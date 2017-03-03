WBC》荷蘭中職4投全上 吉爾飆速150km

經典賽荷蘭隊今在官辦熱身賽，以11比1輕取韓職二軍尚武隊。(中時資料照 林勝發攝)

三貝德數位文創，中信金融管理學院，世界經典棒球賽報導贊助

經典賽荷蘭隊今與韓職二軍尚武隊進行官辦熱身賽，荷蘭包含先發投手柯德曼，前4局曾旅台投手全部上陣各投1局，除了柯德曼失分外，威爾、吉爾與馬蒂斯都未失分，加上荷蘭打擊火力大爆發，終場以11比1擊敗尚武隊。

荷蘭此役派出柯德曼先發，柯德曼曾在2007年效力獅隊，不過首局就被連續擊出2支安打，隨後尚武隊靠著野手選擇攻下1分，也是此役尚武隊的唯一得分。

三貝德數位文創報導贊助

隨後接替的投手，威爾、吉爾與馬蒂斯，都曾來台效力過，3人各投1局，都投出三上三下表現相當完美，去年效力獅隊的吉爾更飆出150公里速球，展現十足壓制力。

荷蘭打線部分，先發前6棒星光閃閃，首棒效力天使的西蒙斯、第二棒是效力遊騎兵的普洛法、第三棒是效力紅襪的波格特、第四棒是日職洋炮巴倫汀、五、六棒則為金鶯的J.史構普與洋基的桂格瑞斯，6人都有安打演出。

中信金融管理學院報導贊助

另外連續三屆經典賽都入選的一壘手史密斯也在第5局敲出2分炮，表現出色，荷蘭全場共敲出16支安打，終場以11比1輕取尚武隊。

(中時電子報)